В кабмине высказались о ситуации с топливом: Баланс обеспечен

Ситуация на топливном рынке России остается под контролем властей. В этом заверил в среду, 1 октября, заместитель председателя федерального правительства Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

Как подчеркнул Новак, говоря о сообщениях о дефиците топлива в некоторых регионах, "ситуация абсолютно контролируемая", а Министерство энергетики России "активно работает" со всеми субъектами Федерации.

Вице-премьер заявил, что "сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", сообщает РИА Новости.

Ранее власти Крыма объявили, что на 30 дней на полуострове зафиксируют цены на топливо. При этом продавать заправки будут не более 30 литров топлива в день в одни руки. Жителей и гостей Крыма просят не пытаться накупить бензина впрок, чтобы не усугублять ситуацию.

При этом в письме Российского топливного союза (РТС) вице-премьеру Александру Новаку, которое цитирует "Интерфакс", подчеркивается, что рентабельность автозаправок по бензину в настоящее время отрицательна. В РТС указали на то, что в некоторых регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензинов, а отрицательная рентабельность вкупе с отсутствием товара привела к закрытию отдельных частных сетей АЗС.