У Украины нет средств на производство собственных баллистических ракет Flamingo ("Фламинго"), поэтому говорить о способности этого оружия переломить ход боев в пользу украинской армии не приходится. Такое мнение высказали американские эксперты.

Как пишет The Wall Street Journal, теоретически "Фламинго" может нанести мощный удар, однако размеры этой ракеты позволяют российским средствам противовоздушной обороны (ПВО) легко обнаружить мишень и нанести удар.

Чтобы обойти это, ВСУ могли бы попытаться запускать несколько ракет одновременно, но это требует значительных инвестиций в производство вооружений — а денег у киевского режима нет. При этом эксперты подчеркивают, что "в качестве одиночного оружия Flamingo вряд ли изменит ход войны сам по себе".

Ранее военный аналитик Скотт Риттер заявил, что украинские власти могут не рассчитывать на получение от американской стороны ракет Tomahawk ("Томагавк"), поскольку Вашингтон ни при каких обстоятельствах не согласует такие поставки. Слухи и заявления противоположного содержания — не более чем "глупая игра".

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что американцы даже не всем европейским союзникам поставляют "Томагавки", поскольку "остальным как-то остерегаются". Как подчеркнул дипломат, едва ли Вашингтон сочтет, что "Украина — ответственная держава, которая будет ими ответственно пользоваться".