Вертолеты ВСУ вывезли раненых иностранцев после удара ВС России по Харькову

Мощный прилет зафиксировало ночью подполье в Харькове. Утром раненых вывозили вертолетами, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Наблюдатели предположили, что на вертолете эвакуировали раненого высокопоставленного офицера – скорее всего, иностранца. Отмечается, что после удара к месту происшествия допускали только иностранных медиков.

Лебедев уточняет, что накрыли бывший пионерский лагерь. Подпольщики предполагают, что там дислоцировались наемники и иностранные специалисты. Отмечается отличная работа разведки, ликвидированы "большие натовские шишки".