Что молодая сиделка получила в наследство от Ивана Краско: список поражает

Иван Краско умер 9 августа. Актеру было 94 года. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта. Похоронили артиста 13 августа в Комарово рядом с сыном, актером Андреем Краско.

На гражданской панихиде многих поразило поведение сиделки Ивана Ивановича: Дарья Пашкова, которая была с актером неотлучно последние десять лет, рыдала в голос. Женщина дала понять, что смерть Краско стала для нее большим горем. Друзья обнимали и успокаивали скорбящую.

Тогда же поползли слухи, что, вероятно, Дарье досталось неплохое наследство. Но спустя почти месяц после похорон Пашкова в беседе с журналистами призналась, что получила лишь пару сувениров. "У меня остались фотографии, его очки и шарф", — перечислила она полученное "наследство".

Сиделка уверяет, что присматривала за актером бескорыстно и ничего не требовала взамен.

"Я просто делала свою работу — ухаживала за пожилым человеком, кормила его. А остальное, все, что касается денег, наследства, мы никогда с ним не обсуждали. И лезть в это, говорить: "Иван Иванович, могу я получить что-то от вас, потому что я за вами ухаживаю?" — было бы кощунством", — заявила Дарья в беседе с "Комсомольской правдой".

Отметим, что у Краско под конец жизни практически ничего не осталось. Квартиру в центре Санкт-Петербурга он переписал на бывшую жену Наталью Вяль и сыновей. А дачу отдал дочери.