Адмирал объяснил, почему подлодки США не подойдут к берегам России

Американские ядерные подводные лодки, которыми пригрозил России президент США Дональд Трамп, не смогут подойти к российским границам. Об этом рассказал в среду, 1 октября, бывший командующий Черноморским флотом и экс-депутат Госдумы адмирал Владимир Комоедов.

Как подчеркнул Комоедов в интервью aif.ru, "Трамп хорошо разбирается в бизнесе, но в военно-морских делах — не совсем", поэтому "ему бы поучиться или послушать своих военных".

Атомные подлодки Соединенных Штатов уже несут боевую службу на подходах к российским основным военно-морским базам: на Камчатке, в Баренцевом море на подходах к Кольскому заливу, иногда — в Белом море. Дональду Трампу "не надо было ничего посылать — его подлодки уже давно были посланы", пояснил отставной адмирал.

При этом стратегические подводные лодки, которые несут ядерное оружие, не могут близко подходить к побережью другого государства, а американскому лидеру надлежит "изучить структуру ВМС своей страны, чтобы понимать, как он может использовать свои подлодки в мирное время и в период повышенной боевой готовности", резюмировал Комоедов.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев иронично высказался о словах Трампа про распоряжение отправить американские подлодки к российским берегам. Медведев отметил, что "трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет".

Российские подводные лодки тем временем сохраняют надлежащий уровень готовности. В сентябре экипажи атомных подлодок Тихоокеанского флота провели стрельбы крылатыми ракетами в акватории Охотского моря. К учениям привлекали многоцелевые субмарины "Красноярск" и "Омск".