Атмосферное давление в Москве побило рекорд 50-летней давности

В Москве два дня подряд регистрируют рекордно высокое атмосферное давление. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как заявил эксперт в комментарии РИА Новости, 30 сентября в столице было зафиксировано атмосферное давление на уровне 766,1 миллиметра ртутного столба, что стало абсолютным максимумом для этого дня, начиная с 1942 года.

1 октября по состоянию на 9:00 в Москве барометры показывали 763,9 миллиметра ртутного столба. Это также рекорд максимального атмосферного давления для этого дня. Прежний максимум зарегистрировали в 1975 году на уровне 763,5 миллиметра ртутного столба.

Ранее глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв предупреждал, что самая крупная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле. Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим и принимать предписанные врачами лекарства.

Главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ждет москвичей в октябре. По ее словам, первую половину месяца можно назвать периодом настоящей золотой осени, когда и солнце еще порадует, и морозов не будет.