Новая победа наших военных: штурмовые подразделения 36-й гвардейской общевойсковой армии поднимают российские флаги в селе Вербовое. Оно находится в Днепропетровской области на глубине 4,5 километра. В ходе боев за Вербовое под контроль наших войск перешло свыше 10 квадратных километров территории. На этом участке фронта - на стыке Днепропетровской и Запорожской областей - группировка войск "Восток" успешно выбивает противника с укрепленных позиций и идет вперед.

Расчет РСЗО "Град" бьет по позициям ВСУ в районе Николаевки в Днепропетровской области. С воздуха огонь корректируют операторы БПЛА. Задача - отрезать противнику пути подвоза боеприпасов. Еще один эпизод: точными сбросами гранат с беспилотника уничтожена разведгруппа ВСУ. А вот по трассе едут гражданские фуры, однако внутри - военный груз: украинские ударные беспилотники "Лютый", которые киевский режим использует для атак по мирному населению. Эти машины - законная цель. Ударами БПЛА и ракетой "Искандера" уничтожено более 20 грузовиков. Внутри было около сотни больших беспилотников самолётного типа. И это далеко не первый случай, когда боевики используют гражданские объекты.

А вот российские беспилотники "Герань" наносят прицельный удар по зданию в Днепропетровске. В нем был расположен колл-центр. Столы, компьютеры, наушники с микрофонами - все для того, чтобы звонить в Россию и обманывать людей, представляясь службой безопасности банка. После звонков из таких колл-центров жертвы остаются без денег, квартир, машин, а некоторых даже убеждают совершить преступление.

Телефонный террор, как правило, курирует СБУ, и судя по комментариям в украинских сообществах, весь город знал, что именно находится в уничтоженном здании. В целом же минувшей ночью российская армия нанесла масштабный удар по целям на Украине, используя беспилотники "Герань", ракеты и авиабомбы.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах", - сообщило Минобороны.

В результате грамотных и решительных действий всех группировок войск на широком фронте от Сумской области до Запорожской за сутки ВСУ потеряли около 1500 военнослужащих и более 70 единиц техники и вооружения, включая танк, девять боевых бронированных машин, 44 автомобиля и дорогостоящую западную установку РЛС для артиллерийской разведки.