Брюссель хочет войны и давит на несогласных. Опасения, которые высказал венгерский премьер Орбан перед саммитом лидеров ЕС в Копенгагене, уже нашли подтверждение в выступлениях участников мероприятия. Так, президент Макрон прямо заявил, что Европа находится в конфронтации с Россией, и перечислил бездоказательные обвинения в адрес нашей страны, которые повторяют все его коллеги. Ещё одна тема дискуссии - замороженные российские активы. Из полученных от них доходов Киеву уже передали 4 миллиарда евро.

Репортаж Александры Сергомасовой.