Алена Хмельницкая тяжело переживает смерть Кеосаяна: "Буду всегда с тобой"

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября. Режиссеру было 59 лет. Последние свои дни он провел в больнице. Актер был в коме.

Прощание с телеведущим прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали режиссера в последний путь. На жену Кеосаяна Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Но ее поддерживала первая супруга режиссера актриса Алена Хмельницкая.

После развода знаменитости сумели сохранить хорошие отношения и регулярно общались. За 21 год брака у Хмельницкой и Кеосаяна появились на свет дочери Александра и Ксения. На похоронах бывшего мужа Алена то и дело смахивала слезы.

А уже на следующий день после похорон актриса вернулась к работе. У нее был запланирован спектакль. Однако мысли о бывшем муже не оставляют Алену. На своей страничке в соцсети Хмельницкая опубликовала кадры печального осеннего пейзажа и сопроводила их хитом Леонида Агутина и Анжелики Варум "Буду всегда с тобой". И тут же разместила видео, на котором они с Тигран поют эту же песню о вечной любви.

Поклонники актрисы уверены, так она показала всю свою боль. Мол, Кеосаян и спустя годы после развода занимал в жизни Хмельницкой особое место. Смерть любимого мужчины разбила Алене сердце.