Кандидата в депутаты Коми внесли в перечень террористов и экстремистов

Кандидат в депутаты госсовета Республики Коми от КПРФ Оксана Багирова* внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом стало известно в среду, 1 октября.

Согласно перечню, опубликованному на официальном сайте ведомства, в него включена Багирова Оксана Рафиковна*, которая родилась 11 февраля 1975 года в селе Рождественское Уржумского района Кировской области.

Как уточняет ТАСС, в отношении Багировой* расследуют уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Суд поместил женщину под стражу.

Ранее сообщалось, что Госдума ужесточила ответственность за нарушение требований в отношении иностранных агентов. Теперь после однократного нарушения ст. 19.34 КоАП или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы.

Также россиянам напомнили, что обучение в учебных учреждениях, признанных в России нежелательными организациями на платной основе, а также распространение информации о них может обернуться административным или уголовным наказанием.

* лицо, включенное в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга