Макрон выступил против конфискации российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон согласился с бельгийским премьер-министром в том, что конфискация активов России, замороженных Западом в рамках санкций, создаст "опасный прецедент" для всего Евросоюза.

Французский политик подтвердил высказывание главы кабмина Бельгии Барта де Вевера о том, что решение использовать непосредственно заблокированные российские активы для предоставления кредита Украине, а не только доходы от них, пошатнет мировую финансовую систему.

Как подчеркнул Макрон, "когда активы замораживаются, нужно уважать международное право", пишет The Guardian.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел предупредили, что конфискация замороженных в Европе российских активов повлечет за собой не хаос, как утверждал Макрон, а жесткие ответные меры со стороны Москвы.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что финансово-экономический порядок в мире будет разрушен в случае воровства замороженных российских резервов Западом. При этом экономический сепаратизм будет только усиливаться.