Партнеры по бизнесу гонят любовника Полины Дибровой из компании после устроенной им вакханалии

В скандальном разводе Романа и Елены Товстиков новый поворот — бизнесмен рискует потерять не только имущество, которое жена грозится у него отсудить, но и свою компанию. Бизнес-партнеры миллиардера, увидев, что он творит, схватились за головы.

"СтарХит" уверяет, что Романа хотят исключить из компании. Совладельцы предприятия планируют выкупить долю Товстика, чтобы спасти репутацию фирмы после скандала. Бизнесменам также не понравилось, что основатель компании тратил общие деньги на пиар. Претензии к стилю управления Романа возникали и раньше, но вакханалия с разводом может окончательно уничтожить бизнес.

Напомним, что накануне появилась информация, что Товстик оформил развод с супругой Еленой. Они прожили в браке 22 года. Жена родила Товстику шестерых детей. Однако идиллия разрушилась после того, как стало известно, что мужчина закрутил роман с четвертой женой известного ведущего Дмитрия Диброва Полиной.

Информацию о разводе подтвердил адвокат Романа. Говорилось, что Елене досталось имущество на сотни миллионов рублей. Однако в тот же день скрылись новые данные. Якобы жена бизнесмена не довольна предложенными условиями и обратилась в суд по поводу раздела имущества. Супругам предстоит поделить алименты и детей.

Елена пока не прокомментировала развод. По словам ее подруг, многодетная мама была категорически против расставания и, по слухам, именно благодаря ей общественность с лета следит за скандалом с изменой и разводом Товстиков и Дибровых.