Медведев напомнил про регулярную индексацию соцвыплат в России

Индексация зарплат работ бюджетной сферы, пенсионных и социальных выплат в России проводится по-прежнему регулярно. Об этом напомнил в среду, 1 октября, председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул политик, в стране "регулярно проводится индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, материнского капитала", причем "мы вот к этому уже привыкли, это как-то даже не воспринимается как достижение".

Однако "все равно помнить нужно и о том, как было раньше, и о том, в какой ситуации мы сейчас находимся", цитирует Дмитрия Медведева РИА Новости.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркивал, что бюджетная политика на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальных целей развития. Прежде всего это социальная поддержка граждан, о чем неоднократно говорил президент.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия сохраняет нацеленность на выполнение социальных обязательств, а трехлетний бюджет "ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития".