В МВД рассказали о новой уловке аферистов с голосовым подтверждением

Мошенники используют схему выманивания личных данных и средств у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта. Об этом рассказали в среду, 1 октября, в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел России.

Как рассказали в ведомстве, преступники выдают выдуманную, но на первый взгляд правдоподобную угрозу, чтобы выбить человека из равновесия и заставить его запаниковать. В таком состоянии проще заставить жертву мошенничества выдать данные, необходимые злоумышленникам.

Гражданина просят "подтвердить номер паспорта голосом", хотя в действительности такая процедура в государственной системе услуг не предусмотрена.

Россиян призывают сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать россиянам фишинговые письма под видом правок к техническому заданию. Эта новая волна мошеннических атак направлена на сотрудников российских компаний.

В то же время автовладельцам напомнили, что нужно проверять информацию о штрафах за нарушение правил дорожного движения (ПДД) исключительно через официальные порталы, чтобы не стать жертвами мошенничества.