В преддверии Дня учителя в доме правительства чествовали лучших преподавателей страны. Премьер Михаил Мишустин вручил государственные премии в области образования.
В этом году лауреатами стали 23 человека, правительство отметило семь научных работ. Три из связаны со здравоохранением. Например, награды удостоены авторы программы обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии. Также премией отмечена система многоуровневой подготовки врачей по востребованным специальностям.
Премьер подчеркнул, что государство в сфере образования реализует целый комплекс мер, чтобы создать современные и комфортные условия для школьников, педагогов и студентов.
"Активно развиваем инфраструктуру – строим и обновляем школы, модернизируем материально-техническую базу колледжей и вузов, ремонтируем общежития, создаем сеть университетских кампусов мирового уровня, ежегодно направляя на эти цели значительные средства. В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрели порядка 700 млрд рублей. В прошлом году решением правительства было учреждено пять стипендий имени выдающихся отечественных педагогов и деятелей науки для поддержки студентов педагогических вузов, проявивших себя в сфере образования", - сказал Мишустин.