В преддверии Дня учителя в доме правительства чествовали лучших преподавателей страны. Премьер Михаил Мишустин вручил государственные премии в области образования.

В этом году лауреатами стали 23 человека, правительство отметило семь научных работ. Три из связаны со здравоохранением. Например, награды удостоены авторы программы обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии. Также премией отмечена система многоуровневой подготовки врачей по востребованным специальностям.

Премьер подчеркнул, что государство в сфере образования реализует целый комплекс мер, чтобы создать современные и комфортные условия для школьников, педагогов и студентов.