В Омске пятилетний мальчик едва не погиб, пытаясь зайти в автобус

На жутких кадрах видно, как ногу пятилетнего ребенка защемило дверями автобуса, как рядом бежит мама. И как мечутся на остановке люди.

"Я ребенка держала до тех пор, пока могла держать и бежать с ним рядом. Ребенок на одной ноге висел. Я пыталась его выдернуть из автобуса. Но потом уже автобус набирает скорость. Я уже не могла его держать. Он волокся по асфальту, мне было очень страшно. Я бежала за ним. То, что я испытала, я сейчас не могу даже передать", - говорит мама.

Давид признается - не сразу понял, насколько опасной была ситуация. Мама Давида говорит - водитель остановился лишь через сотню метров. Извиняться не стал. И он, и его руководство от комментариев отказываются.

"Сотрудники полиции проводят дальнейшую проверку, по результатам которой будут окончательно установлены все обстоятельства случившегося", - сообщили в МВД.

Увы, такие случаи - не редкость. Пассажиры страдают от невнимательности водителей, получая не только психологические, но и физические травмы. Одни отделываются ушибами, другие получают сложные переломы. Но история с водителем в наушниках - из ряда вон.

"Мама вместе с сыном обратилась за помощью в больницу. Ребенок получил ушибы. После осмотра ему назначено амбулаторное лечение", - уточнили в полиции.

Врачи сказали - повезло, что Давид был в куртке. Именно она спасла от травм. Давид же настроен оптимистично. Скоро можно вернуться на его любимые танцы. Но лучше добираться пешком.