Анна Семенович перестала скрывать правду: певица сделала печальное заявление

Анна Семенович долгое время выслушивает от хейтеров, что ей пора худеть. Народ, не зная, что на самом деле происходит с певицей, думает, что она просто слишком много ест. Только сейчас бывшая участница группы "Блестящие" решила раскрыть правду о своем здоровье.

Семенович много лет борется с лишним весом. Певица испробовала все диеты, она голодала, ложилась в клиники для похудения и даже принимала опасные препараты. Но ненавистные килограммы и не думали уходить. Лишь в этом году Анна прошла полноценное обследование, которые показало, что похудеть ей мешает один недуг.

Врачи диагностировали у Семенович преддиабет. Из-за инсулинорезистентности организм артистки хуже реагирует на инсулин. Это может привести к диабету, и именно поэтому диеты не помогают Анне.

"В какой-то момент мой вес остановился и перестал уходить, что бы ни делала", — сделала печальное заявление исполнительница.

Но когда певице попался хороший врач, он рекомендовал бороться с проблемой медикаментозно. Семенович назначили уколы. "Препарат был подобран врачом. Поскольку он был назначен четко по анализам, никаких побочек у меня не было", — поделилась артистка в беседе с NEWS.ru.

Доктор сразу предупредил Семенович, что без корректировки питания и физической активности никакие уколы не сработают. Анна убрала из рациона быстрые углеводы, исключила фастфуд, добавила больше белка и овощей. Сейчас Семенович следит за режимом приема пищи.

"Есть могу все. Просто немного. Примерно делю порцию пополам и наслаждаюсь любой вкусной едой", — отметила певица.

Лечение уже дало результат. Анализы Семенович пришли в норму, и она потеряла семь килограммов. Анна заявила, что теперь намерена похудеть еще на семь-восемь килограммов, а в идеале сбросить 10 килограммов к Новому году.