Собянин: Почти 700 тыс. москвичей стали участниками "Московского долголетия"

За семь с половиной лет участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тысяч москвичей старшего возраста, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Сейчас в городе больше 140 центров проекта, уточнил мэр. Их сеть постоянно расширяется и охватывает почти все районы столицы.

Как добавил Собянин, проект сегодня предлагает уже свыше 100 направлений для занятий с профессиональными преподавателями. В частности, очень популярна "Школа здоровья", в которой врачи городских поликлиник рассказывают о профилактике болезней сердца и сосудов, правильном питании.

