В Госдуме объяснили слова Орбана о превосходстве ЕС над Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попытался оправдаться за свою позицию перед Брюсселем. Такое мнение высказал член думского комитета по обороне Андрей Колесник, комментируя высказывание венгерского политика о превосходстве Европейского союза над Россией.

Как отметил Колесник в интервью "Ленте.ру", слова Орбана о том, что "Россия слаба по сравнению с нами", продиктованы необходимостью "изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза".

Виктору Орбану "сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию — он не может отказаться от российских энергоносителей", заявил российский парламентарий. Но относиться к словам венгерского политика нужно "с изрядной долей скепсиса", ведь мы-то свое дело делаем и "знаем, что весь этот Евросоюз можно стереть с лица земли, если вдруг будет угроза Российской Федерации реальная".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Она уточнила, что "в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы".

По словам директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова, большинство стран ЕС в ООН демонстрируют стадное мышление. Дипломат заявил, что пока нет предпосылок для диалога с Евросоюзом.