Минкульт не разрешил показывать в России фильм, победивший в Каннах

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на кинофильм "Простая случайность" режиссера Джафара Панахи. Эта картина удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, а также номинирована на "Оскар".

Как сообщает компания "Русский Репортаж" в своем Telegram-канале, прокат этой ленты в России, начало которого было запланировано на 30 октября, не состоится.

Причина отказа в выдаче прокатного удостоверения неизвестна. В Минкульте сослались на подпункт "з" пункта 19 "Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм", в котором говорится про "иные определенные федеральными законами случаи отказа, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле прокомментировали съемки за рубежом художественного фильма "Кремлевский волшебник", в котором роль президента России Владимира Путина исполняет Джуд Лоу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер — один из самых опытных и самых успешных политиков, влияние которого на мировые дела трудно переоценить.

Сам президент отмечал, что "у России не только армия, флот и литературы", но "и кинематограф — тоже это наш союзник". Как заявил Владимир Путин, "достаточно посмотреть фильмы о войне — и будет очевидно, что это так".