Соперница Бородиной выступила с признанием: от зависти Ксения пошла на отчаянный шаг

Ксения Бородина состоялась и как женщина, и как профессионал. Она получила диплом психолога, создала авторскую программу на YouTube, ведет популярные шоу на телевидении. Звезда "Дома-2" растит двух очаровательных дочерей, а летом сыграла свадьбу со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. Роскошное торжество прошло в самой красивой усадьбе Подмосковья, а медовый месяц молодоженов растянулся до самой осени.

Трудно поверить, что такая успешная женщина может кому-то завидовать. Но певица Марго Овсянникова, которая несколько лет назад была участницей телестройки, уверяет, что Бородина воспринимала ее как соперницу. Мол, у Ксении от зависти аж челюсть сводило.

В доказательство своих слов Марго рассказала о некрасивой истории, которая произошла у нее с ведущей. "Она заблокировала меня в соцсетях. Ее поразил тот факт, что на тот момент на меня подписывались 40 тысяч человек в сутки", — заявила Овсянникова в шоу Басты "Вопрос ребром".

По словам исполнительницы хита "Кукареку", Бородину разрывало на части из-за того, что Марго была популярнее в соцсетях. "И она такая: "Почему не на меня?" И заблокировала! Это если сказать как есть. По ее мнению, на меня не должны были подписываться эти люди, ее это так разозлило, что заблокировала. Весьма странный блок произошел", — поделилась певица.