Действия киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) создают риски криминализации свободы мысли, религии или убеждений. Об этом говорится в заявлении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

Как подчеркивают эксперты Управления, расплывчатые или идеологически обоснованные основания роспуска религиозных организаций, такие как обвинения в экстремизме или "пророссийской принадлежности", несовместимы с принципом правовой определенности.

Авторы заявления, которое цитирует РИА Новости, выражают обеспокоенность тем, что вопрос о предполагаемых церковных и канонических связях Украинской православной церкви с Московским патриархатом ограничивает свободу вероисповедания и религиозной практики.

Эти элементы являются неотъемлемой частью свободы мысли, совести и религии, защищенной международными стандартами, напомнили Киеву в УВКПЧ ООН.

В августе киевский режим официально признал УПЦ связанной с Русской православной церковью. Это, по сути, финальный шаг к запрету канонического православия на Украине. Вслед за этим Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести инициировала в суде прекращение деятельности Киевской митрополии УПЦ.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркивала, что речь идет не просто о гонениях на каноническую православную церковь на Украине, но в целом о попытке уничтожения православия в этой стране с задействованием для этого квазицерковной структуры — так называемой Православной церкви Украины. Также Захарова оценила происходящее на Украине фразой "Вий вернулся в Киев".