В России предложили ввести обязательный ОГЭ по физкультуре

В России нужно ввести основной государственный экзамен (ОГЭ) по физической культуре. Соответствующая инициатива прозвучала на заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по физкультуре и спорту, в которой председательствует губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Как уточнили в пресс-службе правительства Тульской области, на этом заседании министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал о предложении его ведомства "в ОГЭ после девятых классов ввести физкультуру".

Предлагается сделать обязательным экзамен по физкультуре, а сдавать его — в виде нормативов ГТО ("Готов к труду и обороне"). Сдача нормативов на золотой знак будет эквивалентна оценке "отлично", на серебряный — "хорошо", на бронзовый знак — "удовлетворительно".

Школьники, освобожденные от занятий физической культурой, смогут проходить тестирование на знание этого предмета, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что главной задачей российского правительства является сохранение здоровья и благополучия граждан. С учетом этого перед российскими властями поставлена цель довести долю занимающихся спортом граждан до 70%.

Для этого необходимо вести и просветительскую деятельность. Первый в истории Всероссийский спортивный диктант пройдет по всей стране 5 октября. Его участникам предстоит ответить на вопросы в тестовом формате о здоровом образе жизни, олимпийском движении, истории адаптивного спорта и Паралимпиады, истории физкультуры и спорта.