Молодая жена Евгения Петросяна после скандала забрала детей и уехала из Москвы

Телеведущий Отар Кушанашвили в своей передаче "Каково?!" прошелся по жене 80-летнего Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой. Шоумен заявил, что юмористу не повезло с супругой.

"Я исполнен благоговения к вам, Евгений Ваганович. Говорю об этом на полном серьезе, пока снова не прочел какую-нибудь новость из жизни вашей супруги", — отметил журналист.

После таких слов Кушанашвили в Сети разгорелся скандал. Народ согласился с ведущим, мол, Татьяна часто слишком резко высказывается, чем портит не только свою репутацию, но и бросает тень на доброе имя мужа.

Брухунова не стала комментировать этот выпад в свой адрес. Но вскоре после выхода передачи Кушанашвили Татьяна объявила об отъезде из Москвы. Жена Петросяна собрала чемоданы, взяла детей от сатирика — Вагана и Матильду — и отправилась в путешествие.

"Я с детьми отправляюсь в круиз. Ваган впервые на корабле, Матильда — нет. Надеюсь, все будет классно. Я очень жду этого. Первые эмоции ребенка — это бесценно", — поделилась она.

Брухунова везет наследников в Плес. Супруга Евгения Вагановича пообещала делиться всеми подробностями путешествия. И даже успела снять на видео, как ее провожали с оркестром. Это избранницу 80-летнего юмориста особенно впечатлило.