ПВО сбила 85 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 2 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение минувшей ночи сбито 85 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено над территорией Воронежской области. Над Республикой Крым сбито 13 украинских дронов, над Белгородской областью – 11. Десять беспилотников ВСУ перехвачено над территорией Саратовской области, семь – над Ростовской, четыре – над Волгоградской и два – над Пензенской областями.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате ночной атаки беспилотников повреждения получили два частных дома и автомобиль. Пострадавших среди мирных жителей нет. Опасность воздушной атаки сохраняется.