Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Взрывы прогремели в Одессе, Киевской и Сумской областях. Громят врага и наши бойцы в зоне спецоперации.

Все дальше от Часова Яра теснят неонацистов ивановские десантники. Активные бои идут сейчас у села Константиновка. При взаимодействии с воздушной разведкой штурмовики, используя рельеф местности, скрытно подходят к опорникам неприятеля и стремительно атакуют противника.

Надежное прикрытие передовым группам оказывает артиллерия. Это кадры с Краснолиманского направления. По выявленным позициям боевиков работает "Град". Залпом реактивных снарядов уничтожено скопление бронетехники и живой силы ВСУ на переднем крае.

Без промаха бьют операторы ударных дронов. На Красноармейском направлении в результате атаки с воздуха ликвидирован пункт управления БПЛА и средства связи боевиков. В Днепропетровской области огневую поддержку штурмовикам обеспечили снайперы. Они, как правило, занимают позицию в так называемой серой зоне - и работают точно на поражение.