Минобороны рассказало о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Экипаж танка Т-90, в составе которого действовал гвардии ефрейтор Юрий Шадрин, попав под обстрел со стороны ВСУ, выпустил дымовую завесу, чтобы помешать противнику целиться. А сам Юрий открыл огонь из пушки, уничтожив девятерых боевиков. Наши военные без потерь прибыли в назначенную точку и разбили врага с фланга.

Гвардии рядовой Николай Полшков, действуя в составе отделения радиоэлектронной борьбы, обнаружил приближающиеся к нашим позициям ударные беспилотники противника и создал помехи, подавив их каналы управления. В результате три FPV-дрона были ликвидированы и упали, сдетонировав на безопасном расстоянии. Потерь среди личного состава и техники нет.