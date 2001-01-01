Обнародовано предсказание Ванги для России на 2026 год

Болгарская провидица Ванга умерла почти 30 лет назад, но ее предсказания до сих пор сбываются. Ясновидящая предупреждала мир о терактах 11 сентября 2001 года, практически точно называла даты смерти некоторых известных личностей. Она также говорила о будущем человечества, предсказывая возможные экологические катастрофы, войну и технологические прорывы.

Уже известно, какие испытания для мира Ванга увидела в 2026 году. По прогнозу болгарской провидицы, участятся природные бедствия: сразу несколько стран пострадают от землетрясений и наводнений.

Также стоит опасаться небывалого миграционного потока из регионов с дефицитом продовольствия и воды. Предупредила Ванга человечество и об опасности заигрывания с искусственным интеллектом и генной инженерией, пишет газета "Известия".

Отдельную роль в 2026 году ясновидящая отвела России. Согласно предсказанию Ванги, преодолев экономические трудности, наша страна может укрепить свои позиции на мировой арене и повысить влияние в международных делах. В то же время Россию ждет духовное пробуждение и укрепление национальной идентичности.