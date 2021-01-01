Шаманить, так по-крупному! Блогеры и журналисты в Соединённых Штатах взахлёб комментируют иск против Дональда Трампа, который подал Джейкоб Чансли, известный также как "шаман". Это он участвовавший в штурме Капитолия в 2021 году. Из союзника превратился во врага. И требует 40 миллиардов.

В январе 2021 года "шаман "с копьём в шапке с рогами бросился на штурм Капитолия с толпой единомышленников, в тот момент, когда обе палаты американского парламента должны были подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. "Шаману" удалось захватить кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. В том же 2021-м загремел на нары.

Освободившись по УДО, Чансли-"шаман" осознал, что всё прогнило в любимой Америке, и решил засудить Дональда Трампа, Федеральную резервную систему США, Международный валютный фонд, и киностудию Warner Brothers. Сюжеты фильмов "Тёмный рыцарь" Кристофера Нолана и "Аватар" Джеймса Кэмерона – не более, чем плагиат шамановских идей.

В своём иске "шаман" назвал себя "истинным президентом" США и "законным главнокомандующим". Сумасшедший? А вы посмотрите кто вокруг. Вот вам польский президент Кароль Навроцкий, который в радиоинтервью признался, что общается с духом Юзефа Пилсудского: "Да, мы очень часто разговариваем друг с другом, практически каждый день".

Юзеф Пилсудский побывал после Первой мировой главой Польского государства. В истории остался благодаря своему шизофреническому проекту "Междуморье", который должен был объединить Восточную Европу в борьбе с Россией. Также породил концепцию Прометеизма, которая должна была разорвать Россию изнутри. Видимо, польские политики, разговаривая с духами, наследуют ментальное расстройство. Мария Захарова дала Навроцкому неплохой совет:

"Люди проходят разные стадии духовного развития, роста, испытывают религиозный опыт. Польша - католическая страна. Так тем более - извините, пожалуйста, - в церковь ему бежать и говорить, что к нему бесы приходят".

Впрочем, несложно догадаться, откуда бесы берутся. На Генассамблее ООН помощник передаёт президенту Польши пакетик с неизвестным содержимым. Всё это попадает на телеэкраны. После чего Навроцкий публично объявил, что потребляет снюс: просто никотиновую смесь. А вы что подумали?

Помните, несколько месяцев назад Макрону пришлось оправдываться и объяснять, что за пакетик он поспешно убрал со стола, когда ехал в Киев в компании канцлера Германии и британского премьера? Пресса шум подняла на всю Европу. Елисейский дворец вынужден был объясниться – мол, за скандальными обвинениями стоят происки врагов Франции.

В действительности всё не так, как на самом деле.