Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, 1 октября, что не исключает возможность сбивать российские военные самолеты, если они нарушат воздушное пространство других государств.

Как заявил политик, "в соответствии с доктриной стратегической неоднозначности могу сказать, что ничего не исключено", пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Также Макрон заверил, что европейские страны "ускоренными темпами" приближаются к получению "дополнительных возможностей" в сфере беспилотников не только для Киева, но и для собственных нужд.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процессы, протекающие в европейской среде — самовозбуждающийся механизм. Европейские чиновники сами вбрасывают вопросы и делают безответственные заявления, подчеркивал пресс-секретарь российского лидера.

Российский посол в Париже Алексей Мешков напомнил, что самолеты стран Североатлантического альянса довольно часто нарушают воздушное пространство России, но при этом их никто не сбивает. Если же НАТО позволит себе подобные действия в отношении российских самолетов, "это будет война".