Конфликт на Украине не будет длиться вечно, а по его завершении условия будет диктовать Россия. С таким предупреждением выступил бывший советник главы Пентагона и отставной полковник Дуглас Макгрегор.

Как отметил эксперт, уже сейчас политика, проводимая западными элитами, становится все менее популярной в некоторых государствах. В качестве примера он указал на усиление пророссийских настроений в Венгрии и Словакии.

Уже не за горами то время, когда политические элиты западных спонсоров Киева ощутят разрушительные последствия поддержки Украины в конфликте с Россией, "в этом случае последствия для нас будут плачевными", цитирует Макгрегора РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что "мы-то свое дело делаем" и "знаем, что весь этот Евросоюз можно стереть с лица земли, если вдруг будет угроза Российской Федерации реальная".

Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркивал, что России не нужна война в принципе, воевать Москва не собирается ни с кем – в том числе и с "фригидной старухой" Европой. Однако остается фактор "гиперактивности отмороженных идиотов", способных спровоцировать конфликт с риском перерастания в войну с использованием оружия массового поражения.