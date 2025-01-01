Второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов пройдет 11 октября

На территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" 11 октября 2025 года с 11:30 до 19:30 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при поддержке Правительства Московской области проводит второй отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года.

Во втором отборочном этапе чемпионата сразятся 28 команд из России, Индии и Бразилии: 16 команд в рамках дисциплины "Битва роботов" в весовой категории до 110 килограмм и 12 команд в рамках дисциплины "Битва мини-роботов" в весовой категории до 1,5 килограмм.

Узнать подробности можно здесь.