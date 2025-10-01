Сын довел народ до слез проникновенной речью у гроба Геннадия Нилова

В Санкт-Петербурге 1 октября попрощались с актером Геннадием Ниловым. Траурная церемония прошла в Центральном зале Центра ритуальных услуг на Большой Охте. В последний путь звезду фильма "Три плюс два" провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Прощальную речь у гроба отца произнес актер Алексей Нилов, известный по роли капитана Ларина сериале "Улицы разбитых фонарей". Голос артиста дрожал, он пытался побороть эмоции, вспоминая Геннадия Петровича.

"Детство — самое яркое воспоминание. То, чему он меня научил: плавать, рыбалке, охоте. Все то же самое, что и у всех. Поэтому я думаю, что у нас других каких-то чувств в этот день нет. И комментариев тоже", — произнес Алексей, и собравшиеся в зале не смогли сдержать слез.

Похоронят Нилова в городе Приозерск в Ленобласти, пишет "МК". Это была последняя воля артиста.

Напомним, актер Геннадий Нилов скончался 29 сентября. Артист фильма "Три плюс два" не дожил до своего 89-летия всего два дня.

Зрители навсегда запомнят Нилова по ролям в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель", "Поднятая целина", "Человек с будущим". Многие россияне полюбили актера именно после выхода на экраны комедии "Три плюс два", где он исполнил роль Сундукова.