Звучащие из уст американского лидера Дональда Трампа заявления о санкциях против России нацелены на определенную аудиторию. Об этом заявил в среду, 1 октября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Как отметил российский дипломат, говоря о периодических попытках Трампа угрожать России новыми рестрикциями, "вы должны понимать, что у него есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать".

Россия не удивится введению новых санкций со стороны Соединенных Штатов, но уже адаптировалась к ограничительным мерам и готова справиться с ними, заявил Небензя.

Российский постпред также указал на то, что "Трамп — политик особого рода", который "любит быстрые решения, а в данной ситуации быстрые решения не работают", сообщает ТАСС.

На западе тем временем звучат предположения о том, что Вашингтон должен ужесточить политику в отношении Москвы, чтобы добиться деэскалации конфликта на Украине. Авторы этой версии заявляют, что пора "закрутить гайки" против России — в частности, согласившись на конфискацию замороженных в рамках санкций российских активов или на введение новых санкций.

Однако в Кремле указали на бесполезность рестрикций. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, — никакого эффекта (они) не возымели".