В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству

Группа парламентариев разработала поправки в Жилищный кодекс, предусматривающие возможность признания квартиры пустующей и ее конфискации в пользу государства.

Если специальная комиссия подтвердит, что жилье пустует, а его владелец не выполняет свои обязанности по содержанию квартиры, такую недвижимость можно будет изымать и передавать государству.

Авторы законодательной инициативы подчеркивают, что пустующее жилье мешает функционированию общедомовых систем — например, наблюдается перемерзание систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в зимнее время.

Также велики риски проникновения в заброшенные квартиры посторонних лиц в результате противоправных деяний — из-за этого возможно причинение вреда другим гражданам, сообщают "Известия" со ссылкой на поправки.

Ранее сообщалось, что в России официально закреплен перечень признаков неиспользования земельных участков. Они могут стать основанием для изъятия земли. Юрист Давид Адамс предупредил, что не только заброшенность может привести к конфискации земельного участка.

Между тем лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил выдавать бесплатные участки земли семьям с детьми, если супруги прожили в браке более десяти лет. Он отмечал, что в России насчитывается 20 миллионов гектаров заброшенных пахотных земель, при этом нужны дополнительные стимулы для сохранения брака и, как следствие, повышения рождаемости в стране.