Вот какое требование Киркоров выдвинул к 13-летней дочери: строго, но справедливо

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — Аллу-Викторию и Мартина. Сыну и дочери поп-короля по 13 лет. И если раньше наследники вели себя идеально, то в последнее время они прибавили артисту седин, особенно дочь.

Киркоров называет себя любящим и заботливым отцом, но иногда бывают ситуации, когда приходится проявить строгость. Филипп признался, что на днях дочь обратилась к нему с просьбой, после чего певцу пришлось выдвинуть девочке серьезное требование.

Алла-Виктория решила украсить себя пирсингом и спросила у папы разрешения на процедуру. Киркоров от такого едва за голову не схватился.

"Тут пришла мадам моя, любимая дочь: „Можно я сделаю пирсинг?“ Я говорю: „Пока нет. Пока не осознаешь, что это такое, нет“. Я сам пришел к этому в достаточно зрелом возрасте", — поделился исполнитель хита "Единственная" в беседе с Voice.

Артист старается дать детям все самое лучшее, но при этом удержать их от соблазнов. Раньше Киркоров часто брал наследников с собой на красные дорожки, но теперь изменил свое мнение на этот счет. Филипп против, чтобы сын и дочь вращались в светской тусовке. Певец не хочет, чтобы Алла-Виктория и Мартин, насмотревшись на богемную жизнь, выбрали творческие профессии.

"Пусть занимаются лучше английским, выбирают серьезную профессию адвоката, учителя или юриста. А быть актером — прекрасная и горькая доля. Может получиться, а может и не получиться. И тогда это несчастный человек на всю жизнь", — объяснил свою точку зрения Киркоров.

Ранее Филипп признался, что забрал детей из дубайской школы. Теперь 13-летние Алла-Виктория и Мартин учатся в России. Поп-король гордится наследниками и признается, что они обходятся без репетиторов.

"Сын весь в спорте, увлекается баскетболом и футболом. А Алла-Виктория у нас блогер, ее ролики набирают в соцсетях миллионы просмотров. Я думаю, в этом нет ничего плохого. Чувством юмора Алла-Виктория пошла в меня. Мой характер!" — с гордостью говорил Киркоров.