Чернобыльская атомная электростанция (АЭС) обесточена. Об этом заявили в среду, 1 октября, в украинском Министерстве энергетики.

Как сообщает ведомство, Чернобыльская АЭС "оказалась в блэкауте" из-за скачков напряжения.

Без электроснабжения, по утверждению Минэнерго Украины, остался "новый безопасный конфайнмент" — это изоляционное сооружение над четвертым энергоблоком станции, который был разрушен при аварии 26 апреля 1986 года, сообщает ТАСС.

Ранее киевский режим спланировал провокацию с ударом дроном по Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), чтобы обвинить в этом Россию перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. МИД России подчеркивал, что эту провокацию Владимир Зеленский "привез в качестве запевальной истории для своего очередного клянченья помощи и денег".

При этом заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков указывал, что недопустимо вести боевые действия на площадках АЭС, которые не имеют достаточной защиты от последствий войны.