Небензя рассказал о реакции США на предложение по ДСНВ

Вашингтон до сих пор тянет с ответом на предложение российского лидера Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал в среду, 1 октября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Как подчеркнул дипломат, "насколько мне известно, ничего официального от администрации США не поступало", хотя озвучена соответствующая инициатива была еще 22 сентября.

Небензя отметил, что "мы все еще ожидаем реакции" Соединенных Штатов на предложение по ДСНВ, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о предложении по ДСНВ, предупредил, что мир находится на пороге ситуации, когда можно остаться без каких-либо документов, регулирующих область стратегической стабильности и безопасности. Политик процитировал Бальзака в контексте продления ДСНВ.

В офисе генсека ООН заявили, что поддерживают идею президента России Владимира Путина о пролонгации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений — как и продление любых крупных соглашений по разоружению.