Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН во время своего председательства в Совбезе, которое перешло к нашей стране в октябре. Об этом заявил российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.

По протоколу для этого необходимо подготовить совместное письмо председателей Генассамблеи и Совета безопасности. При этом Небензя отметил, что формирование документа может занять несколько месяцев и, скорее всего, он будет готов к концу года.

Дипломат также добавил, что на конец октября запланированы открытые дебаты, которые будут посвящены будущему ООН и ситуации на Ближнем Востоке. Комментируя ситуацию вокруг Украины, Небензя отметил - в урегулировании этого конфликта не может быть быстрых решений, которые так любит американский президент. А предоставление киевскому режиму нового вооружения, даже такого, как ракеты "Томагавк", не способно изменить ход СВО.