Затопленные в Сицилии дома превратились в водопады

Итальянская Сицилия оказалась во власти непогоды. Проливные дожди затопили коммуну Фавара - всего за несколько минут улицы буквально ушли под воду.

Стихия на некоторое время парализовала движение. Потоки были такой силы, что смывали всё на своём пути. Спасатели сейчас ищут женщину, которую унесло течением, когда она вышла из автомобиля. Очевидцы публикуют кадры из затопленных зданий - в некоторых образовались настоящие водопады высотой в три этажа.

В регионе на время закрыли школы. Синоптики прогнозируют продолжение осадков и усиление ветра.