Стало известно, что Максим Галкин* может лишиться самого ценного. Речь идет не о его роскошном замке в подмосковной деревне Грязь и не о прочих материальных благах. Артист может остаться без собственного имени.

Дело в том, что Роспатент получил запрос на отмену правовой охраны товарного знака "Максим Галкин"*, зарегистрированного на ликвидированное предпринимательство. В случае положительного решения ведомства, право на этот бренд может перейти к другому лицу, сообщает RT.

Соответствующее заявление в ведомство подал президент "Первой патентной компании" Анатолий Аронов.

"Зачем нужен этот товарный знак, если им все равно уже некому пользоваться? То, что умерло, должно уйти, освободить место. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало", - объяснил он.

Однако о своих планах, связанных с брендом Галкина*, Аронов рассказывать не стал.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* погасил долги по электроэнергии в своем замке в подмосковной Грязи. Как сообщалось, юморист-иноагент задолжал свыше 500 тысяч рублей.

Тем временем депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия Православная" Михаил Иванов предложил передать замок РПЦ и сделать из него храм.

*признан иноагентом на территории России