57-я мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла огромные потери на харьковском направлении из-за отъезда офицеров.

Офицеры уехали на праздник по случаю дня защитника Украины (отмечается 1 октября), сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Бойцы были дезорганизованы и потеряли более 30 человек в районе Волочанска. Другие подробности случившегося не называются.

Благодаря ошибкам ВСУ бойцы группировки "Север" смогли расширить плацдарм и продвинулись вглубь на 500 метров.

Российская армия успешно продвигается на харьковском направлении, войска разворачивают наступление в Купянске. Контроль над городом позволит в дальнейшем развивать наступление вглубь Харьковской области, включая направления на Изюм и Чугуев.