США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов вглубь России

Вашингтон намерен предоставить Киеву разведданные для нанесения ракетных ударов вглубь России.

Украина получит данных для ударов по энергетической инфраструктуре России, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

В настоящий момент Пентагон рассматривает возможность отправить на Украину, крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но окончательное решение еще не принято. Американские чиновники обратились к союзникам по НАТО с просьбой оказать Киеву такую же поддержку.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сможет дать ответ на любые удары. В кремле считают, что даже если ракеты Tomahawk окажутся в руках Украины, то это все равно не изменит ситуации на поле боя.