Генсек НАТО наорал на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31

Генсеку НАТО не понравилась реакция Таллина на инцидент с российскими истребителями. Марк Рютте повысил голос, споря с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом по поводу правильного ответа на полет МиГ-31, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на европейских чиновников.

Рютте возмущался из-за того, что Эстония задействовала 4-ю статью договора НАТО. Эта статья предусматривает консультации, когда член альянса чувствует угрозу своей безопасности. Однако, по мнению генсека НАТО, слишком частое использование этой статьи рискует ослабить силу договора между странами альянса.

Эстонские власти ранее утверждали, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство, из-за чего поднимались в воздух два итальянских истребителя F-35 из состава патрулирующих сил НАТО. В Минобороны России в ответ заявили, что МиГи совершали плановый перелет, который проходил в строгом соответствии международным нормам, без нарушений границ других государств, передает ТАСС.