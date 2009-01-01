Ирина Болгар осталась без имущества в России

Ирина Болгар, которая утверждает, что родила от Павла Дурова троих детей, избавилась от последнего имущества в России. Речь идет о квартире в Санкт-Петербурге. За "трешку" площадью 96,2 квадрата на Васильевском острове и с "бабушкиным ремонтом" заплатили около 15,5 миллионов рублей, передает SHOT.

Бывшая избранница Павла Дурова пыталась продать жилье еще год назад, однако потенциальные покупатели воротили нос от квартиры. Главной проблемой стало то обстоятельство, что у недвижимости оказалось аж три собственника - помимо Болгар, владельцами значились ее сестра и сводный брат.

И вот спустя год от жилья удалось избавиться. Отметим, что сама Ирина Болгар в настоящее время живет в Швейцарии.

Напомним, об Ирине Болгар стало известно не так давно. Как только Павла Дурова арестовали во Франции, женщина, называющая себя матерью его троих детей, стала невероятно активна в соцсетях. Ее семья из Санкт-Петербурга. Родители развелись в 2009 году, Ирина с младшей сестрой Мариной осталась жить с матерью Натальей, работающей доцентом кафедры философии образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Отец Владимир, занимающейся бизнесом, ушел из семьи и родил сына с другой женщиной. В 2022 году он умер. А через год скончалась и мать Ирины Болгар.