Жителям Калифорнии на фоне шатдауна пообещали бесплатные яйца

Губернаторы американских штатов по-разному отреагировали на объявленный в Вашингтоне шатдаун - частичную приостановку работы федерального правительства США. В частности, глава Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил себя "лидером свободного мира".

"Хорошие новости" Ньюсом объявил согражданам в соцсети X. По его словам, раз Вашингтон не работает, теперь лидером свободного мира становится он – Гэвин Ньюсом. Демократ предложил жителям штата очень простую программу, в которую входят всеобщее здравоохранение, бесплатные школьные обеды и уход за детьми, высокооплачиваемые рабочие места и отмена "плохих" пошлин.

На этом Ньюсом не остановился. Губернатор пообещал калифорнийцам бесплатные куриные яйца. Кроме того, запланированы субсидии на гель для волос - но "только для красивых демократов". В программе также легализация марихуаны и отмена комиссии при покупке билетов для фанатов певицы Тейлор Свифт. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования, напоминает ТАСС.