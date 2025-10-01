Филипп Киркоров делит дом с покойниками

Филипп Киркоров решил создать родовое захоронение на Троекуровском кладбище в Москве. Стало известно, что поп-король отечественной эстрады уже перевез из Болгарии прах матери и бабушки. Теперь урны хранятся в его подмосковном особняке.

Кроме того, популярный исполнитель намерен изъять урну с прахом дедушки Марка, который пока покоится на Донском кладбище.

"Много лет не мы могли найти прах дедушки, покоившегося на Донском кладбище Москвы. Но, слава Богу, получилось после того, как пришлось обратиться к старым архивным книгам, документам. Я доказал родство, доказал, что являюсь его внуком. Теперь надо урну с прахом изъять. Но закон у нас такой, что для этой процедуры надо собрать очень много подписей. Надеюсь, у меня получится решить вопрос и собрать всех дорогих и любимых людей в одном месте", - рассказал Филипп Киркоров газете Metro.

А весной певец планирует установить монумент на могиле отца, артиста Бедроса Киркорова, которого не стало в марте этого года. Однако Филипп пока не определился с материалом, из которого будет создан монумент. Исполнитель признался, что уже пересмотрел множество эскизов.

"Очень хочется, чтобы изваяние получилось похожим, хотя пока не понимаю, в мраморе ли, в граните оно будет. Сложно это…" - признался поп-король.