Семья с пятилетним ребенком пропала в тайге под Красноярском

Супружеская пара и их 5-летняя дочка пропали в Красноярском крае во время туристического похода.

Как стало известно полиции, 28 сентября 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их 5-летняя дочь Арина Усольцевы вышли в поход в сторону горы Буратинка.

Они уже четыре дня не выходят на связь. Поиски ведутся в районе Манской петли в Партизанском районе. В операции принимают участие 50 человек, в том числе спасатели, волонтеры и местные жители. В воздух подняли дроны, передает "Интерфакс".

"Скоро начнутся четвертые сутки, как семья находится в холодном осеннем лесу. Их здоровье и жизнь под серьезной угрозой", - сообщили представители отряда "ЛизаАлерт".

Поиски осложняются рельефом и погодой: 28 сентября в Кутурчине было плюс 28 градусов, а утром 2 октября уже минус 6.