Вскрылась правда о разводе Юры Борисова: актера увела из семьи давняя поклонница?

В таблоидах и телеграм-каналах пишут, что Юра Борисов закрутил роман с собственной поклонницей. И по такому случаю якобы собрался разводиться! Звучит как сплетня. Мы-то знаем, что актёр и его жена, Анна Шевчук, своими тайнами с журналистами не делятся.

Юра и Аня вместе со студенческой скамьи. Познакомились в Щепкинском училище. Муж младше жены на два курса, то есть на два года. После декрета Анна решила отойти от актёрской карьеры, сосредоточившись на работе агентом своей второй половинки. Дорогу от "Щепки" до Голливуда они прошли вместе.

"Она выглядит, как такая боевая подруга, мать детей, женщина, которая за тобой в огонь и в воду, которая помогает, насколько я знаю, ему со всеми сценариями, выбирать роли, которая вычитывает их, тоннами эти сценарии", - говорит пиар-технолог Анастасия Богданова.

Так не зря вычитывала сценарии тоннами. Борисов стал первым российским актёром, которого номинировали на "Оскар". Сейчас в Интернете включилась странная коллективная психология. Пока Борисов рос как актёр, поклонницы любили его жену за простоту. А когда к Юре пришла мировая слава, Анну стали хейтить за то же самое. Тут и появились слухи про давнюю поклонницу, которая якобы смотрела все фильмы Борисова, ловила его после премьер, оставляла лайки там, где лайков и так миллион, и в итоге увела актёра из семьи. Вот только поклонницу эту в глаза никто не видел. По крайней мере рядом с Юрой. А свои аккаунты в соцсетях актёр давно удалил.

"Жена сказала, что всё у них хорошо. И я за любовь всегда. А тут, знаете, столько сплетен! Как прессу не откроешь, у кого-то обязательно любовницы, ещё что-то произошло. Не нужно этому всему верить", - говорит Мария Погребняк.

Как же хочется верить Марии Погребняк, хотя и пресса частенько бывает права, и актёры иногда отвечают на сообщения поклонниц. Случаи бывают разные.

