ВСУ готовят к сдаче Красноармейск. Как сообщил пленный украинский боевик элитного подразделения "Скала", в городе некому воевать, он остался один из группы в составе восьми человек.

Как сообщило агентство ТАСС, в окрестностях Красноармейска сдались в плен солдаты элитного украинского подразделения "Скала". В ее составе - солдаты из числа принудительно мобилизованных. В плен сдались после того, как их части были уничтожены.

Группа украинских военнослужащих под Красноармейском оказалась в окружении российских военнослужащих. Захваченный боевик заявил, что был принудительно мобилизован и отправлен на фронт. Он призвал украинских мужчин не верить украинской пропаганде и избегать встреч с сотрудниками ТЦК.